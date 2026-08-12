Ci siamo: finalmente l'Inter sta per accogliere l'erede di Denzel Dumfries. Manca sempre meno per far sì che sia Djed Spence a raccogliere il testimone dell'olandese sulla corsia di destra, con l'inglese in uscita dal Tottenham.

Dopo il gran Mondiale disputato dall'ex Genoa il prezzo era salito al di fuori della portata dei nerazzurri, mentre ora le richieste del Tottenham sono scese a poco più di 30 milioni di euro, che dovrebbe essere la cifra alla quale la trattativa andrà in porto. Prontamente l'Inter ha definito l'affare, che adesso sarebbe agli ultimi dettagli. Già trovato l'accordo con il giocatore, che spinge per unirsi ai nerazzurri. Lo riporta sul suo profilo X Fabrizio Romano.