Secondo quanto riporta questa sera Sky Sport, l'Inter avrebbe fatto capire a Luis Henrique di essere un giocatore in uscita. Una notizia che dà seguito a quanto raccontato ieri, con la Roma sulle tracce del giocatore brasiliano. Contrariamente a quanto emerso, poi, Sky ha smentito la presenza di una prima offerta dei giallorossi: per ora i club si sarebbero soltanto scambiati le prime informazioni in vista di una possibile trattativa. Sull'ex Marsiglia ci sono anche diversi club inglesi, che però non si sono ancora fatti avanti ufficialmente. Con la "probabile" uscita di Luis Henrique, l'Inter starebbe ragionando sul prendere due esterni destri.