Secondo quanto riporta questa sera Sky Sport, l'Inter avrebbe fatto capire a Luis Henrique di essere un giocatore in uscita. Una notizia che dà seguito a quanto raccontato ieri, con la Roma sulle tracce del giocatore brasiliano. Contrariamente a quanto emerso, poi, Sky ha smentito la presenza di una prima offerta dei giallorossi: per ora i club si sarebbero soltanto scambiati le prime informazioni in vista di una possibile trattativa. Sull'ex Marsiglia ci sono anche diversi club inglesi, che però non si sono ancora fatti avanti ufficialmente. Con la "probabile" uscita di Luis Henrique, l'Inter starebbe ragionando sul prendere due esterni destri.

Sezione: Copertina / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 19:44
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.