Dopo la sconfitta in finale di ieri sera in Argentina-Spagna, Leo Messi ha salutato i tifosi e gli appassionati con una lettera pubblicata sui suoi canali social. Quella di ieri è stata la sua ultima partita a un Mondiale, forse anche l'ultima della sua carriera in Nazionale.

La lettera di Messi: "Grazie di cuore, siamo riusciti a unirci come paese"

La lettera di Messi inizia così: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi: le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo, momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria, e il sostegno di un intero paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'élite mondiale".

La Pulce, che è recordman di sempre per presenze, gol e assist con l'Albiceleste, ha concluso: "È difficile apprezzare il nostro traguardo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie di cuore per ogni saluto e messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come paese e a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini. Infine voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del Mondiale".