Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter è il club che incassa di più dalla ripartizione dei diritti TV della Serie A 2025-26: 80,2 milioni di euro. Seguono Milan (72,1 milioni), Napoli (67,2), Juventus (63,1) e Roma (62,9). La somma complessiva distribuita ai 20 club è di 878,5 milioni di euro, circa 20 milioni in meno rispetto alla stagione precedente.

Le risorse vengono assegnate attraverso diversi criteri: il 50% in parti uguali, il 28% in base ai risultati sportivi e il 22% in base al radicamento sociale, che comprende pubblico allo stadio, audience televisiva e minutaggio dei giovani. Tra le altre squadre spiccano Lazio (51,4 milioni), Fiorentina (45,4), Atalanta (43,8) e Bologna (42,8). Il Como, grazie all’ottimo campionato, arriva a 40,2 milioni. Chiudono la graduatoria Cremonese (25,5 milioni) e Pisa (24 milioni). Una classifica che dimostra come i ricavi TV non dipendano soltanto dal piazzamento in campionato, ma anche da storia, pubblico, audience e valorizzazione dei giovani.