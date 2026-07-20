Aleksander Ceferin ha boicottato la finale Mondiale andata in scena domenica al MetLife Stadium in New Jersey. Lo rivela il Telegraph: il presidente della UEFA si è rifiutato di recarsi allo stadio in segno di protesta nei confronti delle controversie che hanno contraddistinto la manifestazione giocata in USA, Canada e Messico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso legato a Folarin Balogun, la cui squalifica dopo il rosso in campo era stata sospesa su forte pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La decisione di Ceferin non ha precedenti, e rappresenta il momento di maggior deterioramento dei rapporti tra il numero uno della UEFA e Gianni Infantino, presidente della Uefa.