Aleksander Ceferin ha boicottato la finale Mondiale andata in scena domenica al MetLife Stadium in New Jersey. Lo rivela il Telegraph: il presidente della UEFA si è rifiutato di recarsi allo stadio in segno di protesta nei confronti delle controversie che hanno contraddistinto la manifestazione giocata in USA, Canada e Messico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso legato a Folarin Balogun, la cui squalifica dopo il rosso in campo era stata sospesa su forte pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La decisione di Ceferin non ha precedenti, e rappresenta il momento di maggior deterioramento dei rapporti tra il numero uno della UEFA e Gianni Infantino, presidente della Uefa. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 17:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.