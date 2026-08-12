Anche la Gazzetta dello Sport conferma i grandi progressi nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. L'offerta dei biancocelesti, secondo la Rosea, è arrivata in forma ufficiale col giocatore che ha accettato la formula dell'anno in prestito più quadriennale aggiuntivo in caso di riscatto da parte del club laziale. La volontà del centrocampista, insomma, non rappresenta più un ostacolo e questo ha dato una decisa accelerata alla trattativa, ma soprattutto sono arrivati passi avanti sostanziali nella trattativa tra i club. Sul fronte club, si lavora su una base superiore ai 15 milioni di euro: si parte da un prestito oneroso, con la Lazio che vuole un diritto di riscatto e l'Inter che pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate, dipendenti direttamente dall'utilizzo di Frattesi e non dal rendimento della Lazio come trapelato in precedenza: l'obiettivo è far scattare la clausola dopo un determinato numero di presenze, facilmente raggiungibile.

Fattore plusvalenza

Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione, visto anche il fatto che Frattesi ad oggi è iscritto a bilancio per 12,25 milioni di euro e al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre i 6. Un riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza significativa nell'esercizio successivo. Inoltre, l'Inter mantenere una quota su un eventuale successivo trasferimento del giocatore e anche su questo aspetto servirà trovare la misura giusta con la Lazio.