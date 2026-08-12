Intervistato a Radio Kiss Kiss, il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera ha parlato di tanti temi riguardo la nuova stagione del Napoli. Dall'arrivo di Allegri al suo ruolo in campo, l'uruguaiano ha parlato anche delle sfide con l'Inter.

Le parole di Olivera: "Inter una delle squadre più forti"

Olivera ha raccontato: "L’avversario più duro affrontato in Italia? Sono tante le squadre. In questi ultimi anni la Serie A ha avuto diversi campioni ed è stata caratterizzata da tante squadre che lottano per lo scudetto. Ma soprattutto, in questi ultimi anni, l’Inter. Siamo stati bene quando abbiamo giocato contro di loro, ma è una delle squadre più forti".

Poi, parlando del rapporto con Allegri, appena arrivato a Napoli, ha detto: "Ci troviamo bene. Abbiamo trovato un grande allenatore, con una grande esperienza, e impariamo tutti i giorni. È vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento, cercando di capire che cosa vuole lui". Sul suo ruolo in campo invece ha spiegato: "Se la squadra ha bisogno che io giochi centrale gioco lì. La mia posizione dipende ovviamente da quello di cui ha bisogno la squadra. Io sono sempre lì con il compagno, cercando di aiutare".