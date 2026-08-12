Djed Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter dal Tottenham. Anche la Gazzetta dello Sport conferma la conclusione positiva delle trattative per l'approdo dell'ex giocatore del Genoa in nerazzurro per la somma di 31,5 milioni di euro ai quali vanno aggiunti anche 4 milioni di bonus. Dopo la fugace esperienza in rossoblu di due anni fa, Spence si appresta a cimentarsi nuovamente con il campionato italiano dopo le belle performance degli ultimi Mondiali.

Spence vanta 14 presenze con l'Inghilterra, dov'è diventato il primo giocatore musulmano a vestire la maglia dei Three Lions. Secondo un ulteriore aggiornamento provienente da Sky Sport, nell'accordo è stato inserito anche il 10% della futura rivendita a favore degli inglesi. 

Sezione: Focus / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 16:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.