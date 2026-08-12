Ora è ufficiale: Romelu Lukaku lascia l'Italia e vola in Turchia. Il Fenerbahçe lo ha acquistato a titolo definitivo dal Napoli, squadra nella quale in due stagioni ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti. In azzurro, l'ex attaccante dell'Inter ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 18:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.