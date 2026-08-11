Nonostante la prima offerta rifiutata dall'Inter, la Roma continua a pensare con una certa insistenza a Luis Henrique. Come riferisce Sky Sport, il giocatore brasiliano, che i nerazzurri non ritengono completamente dentro il proprio progetto e lo hanno fatto capire al diretto interessato, farebbe invece molto comodo a Gian Piero Gasperini perché può impiegarlo come una sorta di jolly su entrambe le fasce. Le chiacchierate tra i club continuano e sono anche abbastanza insistenti, con la Roma che potrebbe fare un investimento corposo sul giocatore ex Olympique Marsiglia in virtù anche delle condizioni di arrivo dal Porto di Rodrigo Mora (prestito oneroso con diritto di riscatto da 43 milioni, ndr).