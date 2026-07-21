Come spesso accade, i dati non corrispondono a quanto dice l'occhio umano. La top 11 del Mondiale 2026 di OPTA, società di elaborazione dati sportivi, conferma questa tesi. Ecco le scelte legate all'analisi dei numeri.

La top 11 di Opta: tanta Spagna e qualche sorpresa

Pronti, via e già tra i pali c'è una scelta diversa da quella più logica. Unai Simon fa spazio a Gregor Kobel, portiere della Svizzera e del Borussia Dortmund. Qui a far la differenza è indubbiamente il volume degli interventi fatti. La Spagna ha subito 10 tiri in porta e un solo gol in tutto il torneo. Il merito di Simon è stato soprattutto quello di farsi trovare pronto lontano dalla sua area di rigore, con interventi importanti in uscita. Kobel, invece, ha messo a segno diverse parate, evitando 3.27 expected goals.

Molte meno le sorprese in difesa. I due terzini sono Pedro Porro e Marc Cucurella. I due spagnoli hanno abbinato qualità offensiva a lucidità difensiva, giocando un ottimo Mondiale. Tendente alla perfezione è stato anche il torneo del classe 2007 Pau Cubarsì, che OPTA ha messo al centro della difesa a 4 di questa formazione al fianco di Lisandro Martinez. Il giovanissimo del Barcellona rappresenta senza dubbio il presente e il futuro della sua nazionale ma anche dei blaugrana e i dati lo confermano.

In regia un altro campione del mondo: Rodri. Cresciuto di partita in partita dopo il Mondiale, ha completato 811 passaggi, record dal 1966, oltre ad aver dominato i ritmi in campo nelle partite della Seléccion. Completa la media Jude Bellingham, che ha segnato 7 gol a fronte di 3.06 xG, dato che dimostra la sua qualità nella finalizzazione.

La grande sorpresa della formazione è senza dubbio l'esterno sinistro: si tratta del belga Leandro Trossard. Il neogiocatore del Besiktas ha creato 17 occasioni, condite 2.17 expected assist. Non un caso: nel Belgio di questo Mondiale è stato senza dubbio il faro offensivo prima dell'esplosione di Charles De Ketelaere nelle ultime due partite. Gli altri due nomi sulla trequarti sono scontati: Leo Messi e Kylian Mbappé. In attacco, infine, c'è Erling Haaland. Il bomber del Manchester City è stato semplicemente devastante, con 7 gol e una rete ogni 17 tocchi di palla.