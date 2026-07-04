A Miami l'Argentina deve fare a lungo i conti con i fantasmi prima di festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale. Per farlo, contro il sorprendente Capo Verde, servono addirittura i tempi supplementari e andare in vantaggio per tre volte.
In una partita dai ritmi bassi è una prodezza di Leo Messi a sbloccare il risultato: aggancio fantastico sul lancio di Lisandro Martinez e sinistro alle spalle di Vozinha. L'Argentina a questo punto controlla il gioco ma nella ripresa Capo Verde alza il baricentro fino a trovare il sorprendente pareggio con un diagonale di Deroy Duarte.
Prestazione un po' in ombra per Lautaro Martinez, che trova pochi spazi tra le maglie capoverdiane ed esce al 63' cedendo il posto a Julian Alvarez. Prima di uscire il Toro mette nelle condizioni Messi di riportare avanti l'Albiceleste, trovando però la grande risposta di Vozinha che se la cava anche nelle situazioni successive, proteggendo l'1-1 che si trascina fino ai supplementari.
A quel punto in avvio dell'extra time arriva la conclusione vincente di Lisandro Martinez dagli sviluppi di un corner. Finita? Macché. Capo Verde non muore mai e trova il 2-2 con un gran destro di Sidny Lopes Cabral. Vozinha salva ancora su Messi ma non può nulla sul colpo di testa da corner di Cristian Romero che al 112' firma il terzo vantaggio dell'Albiceleste, scacciando la paura di affrontare una pericolosa lotteria dei rigori, anche grazie a Emiliano Martinez che vola sull'ennesimo tentativo di Lopes Cabral e su Gilson Benchimol, entrambi a un passo dal 3-3. Adesso per l'Argentina ci sarà l'Egitto agli ottavi il prossimo 7 luglio. Per Capo Verde solo tanti applausi e una prestazione indimenticabile contro i campioni del mondo.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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