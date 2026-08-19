Pio Esposito è pronto a firmare il nuovo contratto con l'Inter. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo qualche settimana di trattative è arrivato l'accordo fino al 2031 con un aumento importante dell'ingaggio, dal milione di euro a 2,5 netti a stagione. Entrambe le parti hanno sempre respinto la possibilità di un addio, davanti alle avances delle pretendenti. L'Inter da un alto, ma anche il giocatore, forte di un sentimento di riconoscenza per la società che lo ha preso bambino e lo ha reso calciatore.

Già nella sua prima stagione vera in Serie A l'attaccante ha risposto con 15 reti tra Inter e Nazionale e ora, in attesa che Lautaro e Thuram si mettano in forma dopo le vacanze post-Mondiali, è pronto a cominciare da titolare il campionato. Nelle amichevoli estive non ha trovato il gol, salvo il primissimo test contro i dilettanti dell'Aasen, ma il lavoro fatto è stato finalizzato ad arrivare al top per sabato prossimo.