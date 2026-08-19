La telenovela Curtis Jones continua. E prende ampio spazio sui quotidiani, come ad esempio sul Corriere dello Sport, dove il destino dell'inglese è il titolo principale delle pagine dedicate ai nerazzurri. Come riporta il quotidiano, l'Inter ha già ora i margini economici per l'operazione, non dovrebbe per forza aspettare di capire quale sarà il destino di Luis Henrique. Ha deciso però di aspettare, perché la cessione del brasiliano può fruttare circa 25 milioni di euro alle casse nerazzurre.

Dall'altra parte, Chivu spinge. Ha chiesto Jones lo scorso gennaio ed è tornato alla carica in estate. Ha anche avuto rassicurazioni in tal senso. Lo stesso Jones non è arretrato di un centimetro, anzi ha respinto le avances del Nottingham Forest e anche le manifestazioni di stima di Iraola. Oggi i Reds potrebbero addirittura prendere un altro centrocampista, Wharton del Crystal Palace.

Probabilmente è solo questione di tempo per vedere Jones all'Inter, sta di fatto che le trattative del club stanno tutte prendendo tempi molto lunghi. Può andare bene come con Spence, ma può andare male come con Palestra.