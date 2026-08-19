Non ci sono alternative all'arrivo all'Inter di Curtis Jones. O lui o niente, è la scelta della società e di Cristian Chivu. Se non arriva il giocatore inglese, si resta così, come riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come da parte del giocatore non siano state prese in considerazione altre squadre. Il giocatore non solo vuole andarsene dai Reds, ma vuole solamente l'Inter.

Ed è proprio questo che può favorire i nerazzurri, i quali non hanno ancora recapitato una nuova offerta al Liverpool. Lo faranno, mettendo sul piatto ufficialmente 30 milioni di euro. L'affare potrebbe farsi anche sul gong del mercato, anche se il Liverpool ha dimostrato di essere un osso duro. Konaté lo dimostra: piuttosto i Reds lasciano andare un giocatore a scadenza di contratto, come accaduto col francese, oggi al Real Madrid.

Quanto a Luis Henrique, non è detto che il giocatore lasci l'Inter per accasarsi alla Roma, ma non è dalla sua cessione che dipende l'eventuale arrivo di Jones. Se poi il brasiliano dovesse realmente partire, l'arrivo di Jones servirebbe a coprire in parte anche quella casella, data la grande duttilità del giocatore, in una zolla di campo (quella degli esterni) che in ogni caso può essere coperta su ambo le fasce del centrocampo da diversi altri giocatori, da Spence a Carlos Augusto fino eventualmente a Pavard. L'Inter, semmai, potrebbe prendere un attaccante in più, a quel punto. Uno che salta l'uomo, ma con un investimento contenuto.