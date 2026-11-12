Se c'è un calciatore che non ci pensa due volte a tirare in porta, questo è sicuramente Malen. L'attaccante della Roma, da quando ha esordito in Serie A, vanta una media-reti a dir poco mozzafiato, registrando numeri a dir poco impressionanti. Ed è anche primo quest'anno per tiri in porta, ben 18. Al secondo posto troviamo Krstovic a quota 15, con Thuram terzo a 14. In compagnia di Tikus anche Varela, che ha una media tiri in porta-gol molto buona, e perfino Adams del Venezia.