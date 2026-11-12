L’Inter in questa stagione sta facendo i conti con un problema non nuovo, ovvero le assenze che costringono i calciatori ai box per problemi fisici. I nerazzurri hanno vissuto un inizio di settimana nero per via delle notizie arrivate dai rispettivi ritiri delle nazionali: si sono fermati quasi tutti insieme Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic. Gli ultimi due sembrano problemi non da poco; meno grave il primo.
Infortuni a raffica: l’Inter conta 37 assenze in stagione
L’Inter finora in stagione ha giocato 15 partite tra Serie A e Champions League, la Gazzetta dello Sport ha sommato tutte le gare saltate dagli infortunati: sono ben 37, più del doppio. Lautaro Martinez finora non ha potuto partecipare a 7 match e dovrebbe rientrare contro l’Atalanta subito dopo la sosta; Luis Henrique ne ha saltate 5, così come Pavard che però è già rientrato la settimana scorsa. Calhanoglu è stato indisponibile per 2 partite mentre Dimarco per 1 sola: a far rumore, sono però i numeri degli inglesi. Stones non ha potuto disputare 10 gare, 3 in meno il connazionale Jones: se il numero del primo non stupisce fino in fondo per via del suo “storico”, per il secondo si tratta di una novità. La rosea, infine, non conteggia i 6 match non disputati da Spence in quanto si tratta dei postumi di un infortunio accusato con la maglia dell’Inghilterra e non dell’Inter.
Ivano Cotticelli
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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