Emiliano Viviano ha parlato al podcast di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi su Allegri e il suo modo di giocare: "Perché il Napoli si abbassa? Se parli sempre di difendere meglio… dopo l’Arsenal disse se avessimo difeso sempre così. Non dice stare di là, ma non hanno neanche la qualità dietro per stare lì, non ce l’ha neanche l’Inter. Io ho giocato contro quella Juve, ora nel calcio di oggi ti attaccano in 8 in area pure se giochi col Frosinone, quando ti attaccano così hai voglia a difendere bene uno te lo perdi".
Sezione: News / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 21:04
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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