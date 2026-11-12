Ospite speciale oggi a San Siro per Italia-Francia. Approfittando dell’impegno della Nazionale a “casa sua”, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è sugli spalti al Meazza per assistere alla sfida e visionare dal vivo i suoi giocatori, tra cui Francesco Pio Esposito che ha messo a segno la rete del pareggio contro i Galletti. Presenti anche il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e l’ex tecnico nerazzurro Claudio Ranieri.