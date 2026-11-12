Lionel Scaloni rinnova il proprio contratto con l'Argentina fino al 2030 e, durante la conferenza stampa, affronta diversi temi legati alla Nazionale. Tra questi anche l'assenza di Lautaro Martinez, ancora alle prese con l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha spiegato le ragioni dell'indisponibilità dell'attaccante dell'Inter e di Cristian Romero, sottolineando soprattutto l'enorme dispendio di energie richiesto ai calciatori durante la stagione.
"Lautaro e Cuti Romero non ci sono perché sono infortunati, primo perché giocano sempre e poi sappiamo come giocano, danno sempre il 120% in campo e quindi può capitare. Dobbiamo accettarlo, non è un problema solo per l'Argentina ma è un problema anche del calendario". Scaloni ha poi ribadito di apprezzare particolarmente l'atteggiamento dei giocatori che non vogliono rinunciare a nessuna partita, pur riconoscendo i rischi legati a un impiego così intenso. "Ci sono giocatori che non vogliono mai saltare delle partite e vogliono sempre giocare, io preferisco giocatori così ma poi ci sono delle conseguenze", ha aggiunto.
Argentina, Scaloni sulla maglia numero 10: "Speriamo di assegnarla una volta per tutte"
Il ct si è soffermato anche sul futuro della maglia numero 10, storicamente legata a Lionel Messi e al centro delle discussioni in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Scaloni ha chiarito che, per il momento, non è stata presa alcuna decisione sul giocatore destinato a indossarla. "Nella partita contro l'Uruguay non la daremo a nessuno. Non abbiamo pensato a chi darla finché non diventerà obbligatorio farlo. Quando sarà obbligatoria, vedremo a chi darla, ma non è qualcosa che mi preoccupa o che ritengo particolarmente importante". L'allenatore ha inoltre espresso la volontà di evitare continui cambi di proprietario per un numero tanto significativo. "Il giorno in cui decideremo a chi darla, speriamo che sia per sempre e non che daremo la 10 a giocatori diversi, questa è l'idea. Speriamo di darla al giocatore che saprà mantenerla". Nessuna indicazione, dunque, su un'eventuale scelta tra Nico Paz e Lautaro Martinez, entrambi accostati nelle ultime ore alla prestigiosa maglia.
Argentina, Walter Samuel lascia lo staff: "Vuole iniziare ad allenare, gli sarò eternamente grato"
Un'altra novità riguarda lo staff tecnico dell'Albiceleste. Walter Samuel, storico collaboratore di Scaloni ed ex difensore dell'Inter, lascerà il proprio incarico per intraprendere una carriera da allenatore. "Walter, come ci aveva già anticipato, inizierà la sua carriera da allenatore. Un'eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico e gli auguro tutto il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda la strada che vuole", ha dichiarato il commissario tecnico. Scaloni ha ribadito il legame personale con l'ex centrale nerazzurro, protagonista del percorso che ha portato l'Argentina ai vertici del calcio mondiale. Non c'è dubbio che, oltre ad essere estremamente importante per l'Argentina, sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere questa decisione, è giusto che possa farlo". Per il momento non è previsto l'arrivo di un sostituto. "In linea di principio, non abbiamo intenzione di ingaggiare nessuno. Crediamo di poter continuare così come siamo", ha spiegato Scaloni, lasciando comunque aperta la possibilità di coinvolgere in futuro alcune figure provenienti dalle selezioni giovanili.
Autore: Ludovica Ferrante
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