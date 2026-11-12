Cristian Chivu recupera un'altra pedina per il ciclo di nove partite che attende l'Inter dopo la sosta, dal 22 novembre fino al 22 dicembre, data in cui è stata fissata la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Come riportato da Sky Sport, infatti, nell'allenamento senza i nazionali andato in scena oggi al centro sportivo di Appiano Gentile, è tornato in gruppo Luis Henrique, che aveva accusato in risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra prima della sfida contro la Fiorentina del 25 ottobre scorso. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 13:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.