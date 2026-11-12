Alessandro Bastoni ha già trovato la via della rete nelle ultime due sfide contro Mike Maignan. Il difensore nerazzurro ha colpito il portiere francese prima in Francia-Italia, sfruttando un errore di Lucas Da Cunha, e poi nel derby, con un colpo di testa su assist di Manuel Akanji. Due gol, sottolinea QS, dal sapore diverso: il primo aveva contribuito al pareggio azzurro a Parigi, il secondo non è bastato a evitare la sconfitta per 3-1 contro il Milan. Proprio dopo il derby, Bastoni e Nicolò Barella si erano assunti la responsabilità di scuotere il gruppo, richiamandolo a una maggiore attenzione soprattutto negli approcci alle partite. Un messaggio che sembra aver prodotto effetti nelle successive sfide contro Feyenoord e Como, vinte dall'Inter con cinque reti realizzate e senza subirne.

Prima la difesa, poi l'attacco

Contro la Francia, però, l'obiettivo principale di Bastoni non sarà quello di ripetersi sotto porta, ma contribuire a fermare il reparto offensivo avversario. L'Italia dovrà trovare i giusti equilibri in una difesa a quattro, diversa dal sistema a tre ormai consolidato nell'Inter, e dovrà farlo contro una delle Nazionali più attrezzate d'Europa. In questo senso potrebbe rivelarsi preziosa la recente esperienza di Bastoni da centrale nella difesa nerazzurra. Cristian Chivu lo ha infatti utilizzato in alcune occasioni come perno del reparto, ricavandone indicazioni positive. Un ruolo differente rispetto a quello abituale di braccetto, ma con movimenti e zone di campo più vicini a quelli che potrebbe occupare nella sfida di questa sera.