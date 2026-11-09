L'Inter ha strapazzato il Como, conquistando tre punti fondamentali nel proseguimento del campionato e riscattando così il ko di dieci giorni fa nel derby contro il Milan. Come evidenzia OptaPaolo, i nerazzurri hanno vinto le ultime 12 partite di A contro il Como, allungando la propria striscia di successi consecutivi più lunga nella storia contro una singola avversaria nella competizione.

Sezione: Stats / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 16:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione