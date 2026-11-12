Oggi e domani Cristian Chivu sarà ad Appiano Gentile coi suoi giocatori, quelli rimasti dopo le chiamate da parte delle relative nazionali. Poi un nuovo fine settimana di riposo per tutti, prima di riprendere lunedì a lavorare in vista di Atalanta-Inter.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio lunedì ci saranno gà alcuni giocatori di rientro dalla Nations League: gli azzurri, ma anche Sucic, Diouf, Spence e Calhanoglu. Akanji giocherà invece lunedì sera contro la Scozia, mentre Zielinski sarà in campo martedì in Polonia-Svezia e Carlos Augusto sarà impegnato nella seconda amichevole col Brasile a Singapore, martedì alle 18 ora locale.