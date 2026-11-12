Stephane Dalmat ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW in vista della sfida di questa sera tra Italia e Francia. Non mancano ovviamente i passaggi in cui si parla dell'Inter e dei giocatori nerazzurri.

"Diouf per me non è una sorpresa, l'avevo detto quando aveva firmato a l'Inter che poteva farsi notare - le sue parole -. Devo ammettere che per come interpreta il nuovo ruolo mi ha sorpreso, lo fa bene. Il problema adesso è che c'è Spence a destra che comincia a fare bene e che è costato molto. Tra me e Diouf la differenza è che per andare in Nazionale oggi è più facile: nel mio periodo era impossibile: troppi grandissimi giocatori".

"Thuram? In Francia non è amato come in Italia, la gente non vede quello che fa all'Inter. Anche quando Thuram ha avuto spazio nazionale, non è stato il Thuram dell'Inter. Per questo anche se Zidane lo aveva convocato prima dell'infortunio, non so più se sia lui futuro della Francia: dovrà dimostrare", ha poi aggiunto.

Chiosa finale sulla lotta scudetto. "Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma - conclude -. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".