L'Inter Women si prepara a vivere due importanti appuntamenti nella UEFA Women's Champions League. I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguire la squadra sia nella trasferta di Madrid contro il Real sia nell'ultima gara casalinga della League Phase contro l'Arsenal. Ecco tutte le informazioni su prezzi e modalità di acquisto dei biglietti.

Mercoledì 18 novembre alle ore 18:45 l'Inter Women sarà impegnata all'Estadio Alfredo Di Stéfano contro il Real Madrid, nella quinta giornata della UEFA Women's Champions League. Per i sostenitori nerazzurri sono disponibili i biglietti del settore ospiti al prezzo di 24 euro. Per richiederli è necessario compilare il modulo di contatto dell'Inter, selezionando la voce "Biglietti - Trasferte europee", entro venerdì 13 novembre. Nel modulo bisognerà indicare l'indirizzo e-mail al quale ricevere il link di pagamento e il numero di biglietti richiesti.

Una volta inoltrata la richiesta, si riceverà direttamente dal Real Madrid un'e-mail contenente il link per effettuare il pagamento con carta di credito e ottenere i tagliandi. I biglietti saranno esclusivamente digitali e non disponibili in formato PDF. Dopo il pagamento potranno essere scaricati sul proprio smartphone attraverso Apple Wallet, per i dispositivi iPhone, oppure Google Wallet per Android. Sarà quindi necessario presentarsi allo stadio con il telefono carico, senza possibilità di convertire il biglietto in altri formati. Per le persone con disabilità è possibile inviare una richiesta all'indirizzo personecondisabilita@inter.it. Il biglietto per la persona in carrozzina costa 24 euro, mentre quello per l'accompagnatore è gratuito. I posti disponibili sono limitati.

Allo stadio Brianteo di Monza andrà in scena l'ultimo impegno casalingo della League Phase. Mercoledì 16 dicembre 2026, alle ore 21, l'Inter Women affronterà l'Arsenal nell'ultima giornata della fase campionato. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e nei relativi punti vendita, con tariffe speciali pensate per favorire la partecipazione dei tifosi. I prezzi previsti sono di 10 euro per la Tribuna d'Onore e 5 euro per la Tribuna Ovest. È inoltre prevista una tariffa di 1 euro per gli abbonati alla stagione 2026/27, i soci Inter Club, gli under 18 e le donne. Per usufruire della promozione, abbonati e soci Inter Club riceveranno via e-mail un codice coupon dedicato, che consentirà di acquistare fino a un massimo di quattro biglietti al prezzo speciale di 1 euro ciascuno. La partita contro l'Arsenal offrirà ai tifosi nerazzurri anche un'opportunità in vista di un successivo appuntamento della squadra maschile. Chi assisterà a Inter Women-Arsenal Women FC potrà infatti accedere a una fase di vendita dedicata per la gara Inter-Roma, in programma a San Siro l'11 aprile 2027, con data e orario ancora da definire.