Piotr Zielinski è uno dei tre giocatori che non hanno preso parte all'allenamento odierno della nazionale polacca di Jan Urban, in vista della partita di Nations League contro la Romania di sabato prossimo. Secondo il portale Meczyki.pl, l'interista, così come Marcel Reguła, era assente perché raffreddato. Per Przemysław Frankowski, invece, potrebbe trattarsi di un problema più serio, forse un guaio muscolare.

Emil Koperski, portavoce della squadra nazionale polacca, ha confermato questa indiscrezione: "Oggi ci alleniamo senza Piotr Zieliński e Marcel Regula, che sono leggermente raffreddati, non volevamo rischiarli con questo tempo. Anche Przemek Frankowski, che ha subito un lieve infortunio muscolare, non è con noi", le sue parole a Kanal Sportowy.