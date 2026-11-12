Una doppietta a San Siro per trascinare l'Italia alla vittoria per 3-1 contro la Francia. Francesco Pio Esposito è stato il grande protagonista della serata azzurra e, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, ha raccontato le emozioni vissute contro i Bleus. "Vincere contro una Francia così forte è motivo d'orgoglio per tutti noi", ha dichiarato l'attaccante dell'Inter, soffermandosi poi sul rigore che ha fissato il risultato sul definitivo 3-1.

Un penalty particolarmente delicato, arrivato dopo l'errore dal dischetto del fratello Sebastiano Esposito. "Avevo una responsabilità in più quando sono andato sul dischetto. Oltre a dover chiudere la partita segnando il 3-1, dovevo infatti anche far dimenticare l'errore di mio fratello Sebastiano, non vi nego che mi è pesato tanto in campo quando l'ho visto sbagliare il penalty".

Pio Esposito: "Il mio segreto è lavorare ogni giorno". E su Mancini...

Il centravanti nerazzurro ha poi risposto agli elogi ricevuti per le sue prestazioni, indicando nel lavoro quotidiano la chiave della propria crescita. "Io ho sempre fatto il mio lavoro, dando il massimo. L'unico segreto è lavorare tutti i giorni", ha spiegato. Infine, un passaggio sul nuovo corso della Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini, capace di restituire entusiasmo a un gruppo che punta molto sui giovani. "Siamo ripartiti tutti insieme con grande entusiasmo. Il nostro è un gruppo molto giovane, ma ci sono anche calciatori esperti che ci aiutano. Abbiamo un gruppo davvero coeso", ha concluso Esposito.