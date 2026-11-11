Si muove l'Inter anche per il rinnovo di Carlos Augusto: secondo Nicolò Schira, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per prolungare il contratto del difensore brasiliano fino al 2031. Ci sono aggiornamenti in merito alle richieste da parte degli agenti del terzino sinistro, che chiedono un aumento di stipendio fino a cinque milioni di euro l'anno; questo perché il club beneficia delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita per il brasiliano.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 00:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.