Si muove l'Inter anche per il rinnovo di Carlos Augusto: secondo Nicolò Schira, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per prolungare il contratto del difensore brasiliano fino al 2031. Ci sono aggiornamenti in merito alle richieste da parte degli agenti del terzino sinistro, che chiedono un aumento di stipendio fino a cinque milioni di euro l'anno; questo perché il club beneficia delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita per il brasiliano.

🚨 Excl. - #Inter are in talks to extend #CarlosAugusto’s contract until 2031 as revealed last month. The brazilian left-back’s agents ask an increase in salary to €5M/year; because the club benefits from the Growth Decree tax breaks for this player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 10, 2026