Spagna e Inghilterra conquistano con una giornata d'anticipo la qualificazione alla Final 8 di Nations League. Le due nazionali si confermano protagoniste del Gruppo 3 della Lega A, superando rispettivamente Cechia e Croazia e assicurandosi le prime due posizioni del raggruppamento. A Wembley, l'Inghilterra supera per 2-1 la Croazia al termine di una sfida combattuta. I padroni di casa passano in vantaggio al 24' con Morgan Rogers, ma nella ripresa arriva la risposta croata, firmata dall'interista Petar Sucic al 59'.

Il centrocampista nerazzurro ristabilisce momentaneamente la parità, prima che Harry Kane, appena cinque minuti più tardi, realizzi la rete del definitivo 2-1, consegnando agli inglesi tre punti fondamentali.

Spagna, basta Baena contro la Cechia: primo posto a quota 15

Successo esterno anche per la Spagna, che espugna il campo della Cechia imponendosi per 1-0. A decidere l'incontro è Alex Baena, autore del gol vittoria al 39' del primo tempo. Con questo risultato, gli spagnoli salgono a 15 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sull'Inghilterra, seconda a quota 12. Più indietro Croazia e Cechia, ferme rispettivamente a 3 e 0 punti. L'ultima giornata proporrà proprio lo scontro diretto tra Spagna e Inghilterra, decisivo per stabilire la vincitrice del girone. Alla nazionale iberica basterà un pareggio per conservare il primato, mentre gli inglesi dovranno vincere in trasferta e fare i conti con i criteri di spareggio. La qualificazione è già in cassaforte per entrambe, ma resta ancora da assegnare il primo posto del raggruppamento.