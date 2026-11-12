L'ex nerazzurro Davide Frattesi, al decimo gol in Nazionale, a fine partita commenta così la partita ai microfoni della Rai: "E' emozionante, forse la doppietta con l'Ucraina aveva un peso diverso ma far gol qui è sempre speciale perché in quella porta ho fatto uno dei gol più importanti della mia carriera (in semifinale di Champions contro il Barcellona, ndr) e sono contento che oggi sia servito per una vittoria bella e importante. Con la Lazio e la Nazionale sto vivendo situazioni analoghe, nonostante una sconfitta iniziale ci siamo compattati e abbiamo cominciato a remare tutti dalla stessa parte, come in Nazionale. Grazie a Mancini e ai ragazzi nuovi che ci hanno dato una ventata di aria fresca, quando c'è un ambiente sano e voglia di soffrire tutti insieme è tutto più facile. Sono contento per il carattere e l'abnegazione che c'è stata.

Il mister vorrebbe che io esaltassi quelle che so fare meglio, io preferirei migliorare quello che so fare meno e a volte litighiamo, potrei fare 50 e 50, il mio obiettivo è togliermi alcune etichette che non rispecchiano quello che sono veramente. A forza di mettere etichette magari poi ci credo anche io, sono contento di avere fiducia dai miei allenatori e dimostrare in campo quello che so fare.