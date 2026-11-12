Sergen Yalçın inaugura stasera la sua avventura sulla panchina della nazionale turca, nella partita di Nations League contro il Belgio, di scena al Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir. E lo fa con una scelta a sorpresa, ovvero escludendo dalla squadra titolare Hakan Calhanoglu. Il neo ct, che ha sostituito Vincenzo Montella, ha deciso di schierare in mezzo al campo la coppia Orkun Kokcu-Ismail Yuksek, alle spalle del tridente di trequartisti formato da Yunus Akgun, Arda Guler e Barış Alper Yılmaz. Panchina, dunque, per il centrocampista dell'Inter che 'ceduto' la fascia di capitano a Merih Demiral.