L'Italia Under 20 conquista un'altra vittoria in Elite League, superando per 1-0 il Portogallo al termine di una partita disputata su un terreno di gioco reso particolarmente pesante dalla pioggia incessante caduta su Padova. Gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata danno così continuità al successo ottenuto in trasferta contro la Francia, salendo a quota 6 punti in classifica. A decidere l'incontro è una splendida giocata di Rao, attaccante del Pisa, che al 22' del primo tempo realizza il gol partita. Dopo aver superato un avversario con un tunnel, il giovane talento lascia partire un preciso destro a giro che si infila sul palo lontano, senza lasciare scampo al portiere portoghese. Una prodezza tecnica che permette all'Italia di indirizzare una sfida complicata anche dalle difficili condizioni del campo.

Italia U20, tre giocatori dell'Inter titolari: Cocchi, Mosconi e Lavelli

Ampia anche la rappresentanza dell'Inter nella formazione azzurra, con Matteo Cocchi, Mattia Mosconi e Matteo Lavelli tutti schierati dal primo minuto. Il terzino Cocchi, attualmente in prestito al Padova, disputa l'intero incontro, mentre Mosconi resta in campo per i primi 45 minuti. Lavelli, invece, viene sostituito all'86'. Tre presenze importanti per i giovani cresciuti nel settore giovanile nerazzurro, protagonisti di un altro risultato positivo con la maglia della Nazionale.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 20:36
Autore: Ludovica Ferrante
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