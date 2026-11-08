Traguardo importante per Federico Dimarco oggi contro il Como. Nella sfida vinta contro il Como, l’esterno azzurro ha collezionato la sua presenza numero 250 con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro lo celebra così: “250 presenze per l’Inter e una vita trascorsa vestendo i nostri colori, congratulazioni Federico”.

Sezione: Stats / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 22:23
Autore: Ludovica Ferrante
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