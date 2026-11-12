"Solo Noi. Una stagione da Double”, il film evento che ripercorre la magica annata 2025-26 dell'Inter di Cristian Chivu, capace di vincere scudetto e Coppa Italia, sarà trasmesso in première esclusiva sul profilo YouTube ufficiale del club nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, dalle ore 13. 

"Dallo Scudetto alla Coppa Italia: l’incredibile percorso della stagione 2025/26 rivive in un film evento. Solo Noi. Una stagione da Double è una produzione Inter Media House che apre una finestra privilegiata su un'annata vissuta da dentro, insieme ai suoi protagonisti", si legge su Inter.it. 

Sezione: News / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 16:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.