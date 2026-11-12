Questo giovedì, a Singapore, Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha diretto il primo allenamento con l'intera rosa a disposizione, delineando la possibile formazione che sfiderà tra due giorni il Giappone in un test amichevole. Rispetto alle prove fatte dal selezionatore dei verdeoro la novità più importante riguarda Rayan schierato a centrocampo con Bruno Guimarães e Andrey Santos.

Nel corso dell'esercitazione '11 contro 0', andata in scena allo stadio Jalan Besar, Carletto è apparso ancora indeciso sul giocatore da schierare come terzino sinistro, con Carlos Augusto che ha trascorso più tempo tra i titolari. Resta da vedere se sarà il giocatore dell'Inter o Douglas Santos a spuntarla per poi piazzarsi nella linea a quattro con Wesley, Jair e Gabriel Magalhães. In attacco, spazio a Estevão, Raphinha e Vini Júnior. Tra i pali, salvo sorprese, partirà Pedro Morisco, in linea con la politica di rotazione stabilita da Taffarel. Lo riporta Globo Esporte.