In attesa di capire se Marcus Thuram rientrerà in tempo per Atalanta-Inter e con Ange-Yoan Bonny sicuramente assente per quell'appuntamento, Lautaro Martinez ha già segnato in rosso sul suo personale calendario la data del 22 novembre, quella in cui, auspicabilmente, conta di tornare con l'obiettivo di aiutare l'Inter dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per un mesetto, dalla partita col Bruges fino alla sfida di domenica scorsa contro il Como.

Approfittando della sosta del campionato, il Toro sta scaldando i motori, lavorando a livello individuale ad Appiano Gentile, per farsi trovare pronto quando i compagni di squadra rientreranno dai rispettivi impegni con le nazionali. Le immagini che il capitano nerazzurro ha pubblicato sul suo profilo Instagram parlano chiaro...