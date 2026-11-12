La squadra della ricerca si allarga ancora. In occasione delle partite di novembre degli azzurri e dell'Under 21, la FIGC rinnova il proprio impegno al fianco di Fondazione AIRC per sostenere il lavoro degli oltre 5.000 ricercatori e ricercatrici che ogni giorno studiano nuove strategie per prevenire, diagnosticare e curare il cancro.
La mobilitazione si inserisce nell'ambito di ‘Un Gol per la Ricerca’, la storica campagna promossa da Fondazione AIRC in collaborazione con FIGC, Lega Calcio Serie A, Lega Serie B e AIA, con il supporto dei media sportivi. Dopo il coinvolgimento dei calciatori della Serie A Enilive e della Serie BKT, saranno gli Azzurri e, a seguire, gli Azzurrini dell'Under 21, a raccogliere il testimone portando il messaggio della ricerca dentro e fuori dal campo.
Nelle sfide di Nations League contro la Francia a Milano e il Belgio a Bruxelles, il commissario tecnico Roberto Mancini e i giocatori della Nazionale inviteranno tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca, sostenendo concretamente AIRC attraverso una donazione al numero solidale 45521 o sul sito airc.it. Passeranno poi il testimone agli Azzurrini, che rafforzeranno il messaggio di fiducia nella ricerca e inviteranno il pubblico a dare il proprio supporto.
La squadra degli ambassador AIRC, guidata anche quest’anno da Gianluigi Buffon, registra i nuovi ingressi di Pio Esposito, Laura Giuliani, Manuel Locatelli e Tommaso Pobega, tutti pronti a unirsi al confermatissimo Lorenzo De Silvestri per vestire la maglia AIRC e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica.
Oltre sessant’anni di ricerca sostenuta da AIRC hanno permesso di raggiungere traguardi importanti. Oggi circa il 50% delle persone colpite da un tumore guarisce. Inoltre, negli ultimi dieci anni la mortalità in Italia è calata del 9%. Dati che confermano l’importanza di continuare a investire nella ricerca scientifica per sviluppare terapie sempre più precise e mirate, offrendo nuove speranze soprattutto per quei tumori che ancora oggi non rispondono alle cure disponibili. L’unico modo per vincere la partita contro il cancro è giocare tutti nella stessa squadra e avere come obiettivo quello di fare gol per la ricerca.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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