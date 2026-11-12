La vittoria per 3-1 contro la Francia regala entusiasmo all'Italia, ma Roberto Mancini invita a non perdere di vista il prossimo obiettivo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico azzurro ha analizzato il successo di San Siro, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sugli episodi decisivi. "Ho detto ai ragazzi che queste sono le partite più belle da giocare e vincere, queste partite se le ricordano tutti. E per vincere queste partite devi giocare bene", ha dichiarato Mancini. Il ct ha poi spiegato le difficoltà incontrate nella prima parte dell'incontro: "Rimanevamo un po' troppo larghi coi tre centrocampisti, il pericolo era la palla filtrante. Soffrivamo un po' questo, ma dopo venti minuti la gara è cambiata totalmente".

Spazio anche al rigore fallito da Sebastiano Esposito, prima che il fratello Pio trasformasse il secondo penalty assegnato agli azzurri. "Pio era il rigorista. La prossima volta i fratelli Esposito non si confondono più", ha commentato Mancini con uno sguardo scherzosamente minaccioso. L'allenatore ha quindi elogiato le qualità del gruppo: "Sono giocatori bravi, capaci di giocare. Magari non abbiamo l'esperienza di altre Nazionali, ma abbiamo giocatori bravi". Nonostante il successo, la qualificazione resta ancora da conquistare. "Dobbiamo andare a fare risultato in Belgio, sennò questa partita non conta niente", ha avvertito il ct. Infine, un pensiero sul rapporto tra Nazionale e tifosi: "Noi dobbiamo cercare di migliorare come squadra e riportare la gente dietro di noi".