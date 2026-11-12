Ha destato non poco scalpore la notizia della separazione di Inter Campus dall’Inter. Dopo quasi 30 anni di attività il progetto sarà gestito da 'We Are The Campus', fondazione creata dalle famiglie Moratti e Tronchetti Provera. Resta in ogni caso un accordo che prevede l’utilizzo da parte di quest’ultima del nome “Inter” e delle maglie.

Si scioglie dunque l’ultimo legame che ancora esisteva tra Massimo Moratti e l’Inter.

Il nuovo progetto del Club

L’Inter però non intende affatto cessare il proprio impegno con il sociale. 'Fondazione Inter', così, come riporta Tuttosport, si chiama il nuovo progetto umanitario dell’Inter. Risulta di fatto già attivo anche se verrà lanciato ufficialmente nei primi mesi del 2027.