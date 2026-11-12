A distanza di oltre vent'anni, Italia-Francia è ancora Zidane-Materazzi. "Non sono fiero della testata che ho dato, ma non ho rimorsi", ha detto di recente il centrocampista transalpino. Parole a cui oggi, sulla Gazzetta dello Sport, ha risposto proprio Materazzi. "Cosa direi a parti invertite? Oggi direi quello che avrei detto quella sera di vent'anni fa, o il giorno dopo: "Ho sbagliato, ma sono stato provocato: giudicate voi com'è andata la cosa, io chiedo scusa". Lui sarebbe passato per un gran signore e Materazzi per il "solito cretino", quello che l'aveva fomentato a modo suo. Ne sarebbe uscito meglio, ma ognuno la pensa a modo suo. Di sicuro la cosa sarebbe finita ll".

"Una pace? Mai avuto problemi a farla, io. Probabilmente è stata un'uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi. Anche se clamorosa non è la parola giusta: non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. E questo è stato sempre sottolineato troppo poco", aggiunge Materazzi. Quanto alla nuova carriera da ct di Zidane, Materazzi sottolinea: "Secondo me aspettava la Francia, perché sapeva e sa quanto sia forte: l'unica a poter mettere in difficoltà la Spagna. Ha tre squadre, si sarebbe potuto concedere il lusso di tenere in panchina il giocatore più forte della Serie A, Thuram. Il più forte perché Lautaro è infortunato? Il più forte perché sta dimostrando di esserlo. Punto. Stavolta Zidane non poteva non convocarlo: doveva mettersi una benda sugli occhi... Peccato che Marcus si sia dovuto fermare: lui contro Pio sarebbe stata una bella sfida a San Siro".

Parole al miele anche per Pio Esposito. "Sta dimostrando di saperci fare e segnando tanto, pure in Nazionale. Basta sapere che anche con la maglia azzurra avrà alti e bassi, come nell'inter. Diouf esterno o mezzala? Per me è più un esterno, mi piace come salta l'uomo, ma a Zidane è meglio che dica che si sente mezzala: scalzare uno come Olise mi pare dura".