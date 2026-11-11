"A San c'è sempre tanta gente a vedere le partite, è una buona cosa avere questo pubblico dalla nostra parte". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, parlando a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Nations League tra gli azzurri e la Francia di Zinedine Zidane.

La Nazionale ora ha sicurezze diverse dopo il tuo arrivo.

"Abbiamo fatto quattro buone partite, anche quella col Belgio ci è servita per migliorare. La strada è abbastanza lunga".

La Francia.

"Dobbiamo cercare di fare bene come a Parigi, migliorando quelle situazioni che non erano andate benissimo. Proviamo a vincere, quello è il nostro obiettivo. E, se possibile, giocando bene".

Domani è un esame?

"La nostra mentalità deve essere giocare per vincere, al di là del fatto che ci giocheremo la qualificazione in Belgio".

Formazione.

"I dubbi li teniamo fino a domani mattina, è tutto abbastanza chiaro ma devo ancora prendere delle decisioni".

Mancheranno Mbappé e Dembélé.

"Hanno giocatori talmente forti in attacco che se se ne fanno male sei ne hanno sei altrettanto forti. Basti vedere i giocatori non convocati o indisponibili".

In seguito Mancini si è accomodato nella sala stampa del Meazza per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Parlando così di tre dei quattro interisti convocati: "Bastoni e Dimarco sono giocatori che hanno giocato anche in una linea a quattro di difesa, non hanno grandi difficoltà. Bastano pochi allenamenti e si possono ritrovare a loro agio. Quanto a Barella, è reduce da un'ottima partita: questo è positivo per lui e per noi".