Nel servizio di Eurosport sul Meazza, dove stasera si disputerà Italia-Francia, emerge anche la testimonianza di Mustapha Sall, ex difensore dell'AS Saint-Étienne, che affrontò l'Inter di Mauro Icardi nel 2014 nella fase a gironi di Europa League, portando a casa un significativo 0-0. Al di là del prezioso risultato, il centrale riccorda l'esperienza in un impianto storico: "San Siro è, ovviamente, un momento speciale. Sai, è uno stadio enorme e storico, conosciuto in tutto il mondo, dove hanno giocato alcuni dei più grandi giocatori. Quindi, per me, affrontare l'Inter in quello stadio era già di per sé un'emozione. Guardavo quello stadio in TV, le partite del Milan, quelle dell'Inter, i derby... E poi sogni di giocarci, naturalmente. Quindi è stato semplicemente incredibile. Ero così felice e persino commosso di essere lì. In più, abbiamo pareggiato 0-0 lì, quindi è qualcosa da ricordare".
Nulla di simile
Adoro questo stadio, con le sue tribune e i tifosi così vicini al campo, con lo spazio tra le tribune dove si può camminare. Non si vede una cosa del genere in altri stadi. E quando cantano, l'eco si propaga per tutto il campo, è magnifico. Sì, non abbiamo giocato contro la grande Inter di quell'epoca, ma c'erano comunque dei grandi giocatori. Il mio compito era marcare Icardi. Non è una cosa che capita a tutti".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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