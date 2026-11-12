"Se l’Inter fa l’Inter, è fuori concorso per la Serie A". E’ il concetto che, bene o male, hanno espresso praticamente tutti i critici e gli analisti dopo la prova convincente dei campioni d’Italia contro il Como, il cui status era stato elevato mediaticamente prima di domenica al rango di candidato scudetto per via di quel 9-1 imposto al Lens con cui la squadra di Cesc Fabregas ha scritto una pagina di storia della Champions League.

"Quale fenomeno Como?", si è chiesto Manuel Akanji dal ritiro della Svizzera, tornando sulla gara di San Siro, la quarta vinta dai nerazzurri sulle cinque disputate contro i lariani nelle ultime due stagioni e un pezzetto. Non certo un modo per esaltare la prestazione totale, intesa come completezza nelle due fasi di gioco, della squadra di Cristian Chivu che, forse per la prima volta in stagione, contro un avversario di alta classifica, è riuscita a trovare quell’unità di intenti dal 1’ al 90’ che andava cercando da agosto.

In precedenza, i nerazzurri, intermittenti durante tutte le loro uscite del primo trimestre, avevano bucato due appuntamenti su tutti, perdendo contro Bruges e Milan, oltre a rischiare di rovinare alcuni scontri diretti e altre sfide più abbordabili con qualche falsa partenza di troppo. Dopo lo scivolone tanto inaspettato quanto meritato in Europa contro i belgi, sono arrivate quattro vittorie di fila, tutte sulla distanza: una esondando nel secondo tempo (Bologna), una al cardiopalmo (Fiorentina), l’altra col fiatone (Venezia), senza dimenticare quella di pura voglia contro lo Shakhtar in 10 contro 11. Diversi modi per battere il rivale di turno che fanno della creatura di Chivu un qualcosa di insondabile. In due dei casi appena citati, l’Inter non solo ha rischiato di non vincere ma pure di lasciarci le penne. Cosa che poi si è puntualmente verificata nel derby: 3-1 dopo una performance non all’altezza dell’appuntamento. Si è parlato del solito problema dell’approccio per giustificare i due gol subiti nei primi dieci minuti, ma è una conclusione un po’ semplicistica, come abbiamo già avuto modo di dire in passato. Evidentemente, la squadra rossonera, visto lo score recente, ha delle caratteristiche tecnico-tattiche che l’Inter soffre. E non c’è bisogno di tirare fuori altre teorie che riguardano solo il piano temperamentale per provare a dare una motivazione a tutte le recenti sconfitte nella stracittadina. Altrimenti si potrebbe fare lo stesso per la presunta ‘soggezione’ che il Como prova per l’Inter.

E’ in mezzo a questi due poli che è stata costruita la narrazione sull’Inter negli ultimi giorni, durante i quali c’è chi ha fatto delle vere e proprie capriole sul piano dei giudizi per passare dalla critica più aspra all’elogio più sperticato. E per fortuna che, a metà settimana, almeno c’è stata la convincente affermazione sul campo del Feyenoord. Altrimenti hai voglia a spiegare questa metamorfosi. I giocatori hanno raccontato di essersi parlati nello spogliatoio nei giorni dopo il derby per correggere gli errori commessi, non una novità in questa annata. Solo che, siccome in Italia fa testo solo il risultato, le rimonte avevano mascherato i difetti che poi sono come venuti a galla tutti in una notte. Salvo poi scomparire otto giorni dopo semplicemente perché l’Inter si è mangiata il Como, che ha scoperto il fianco proprio davanti alle armi più affilate dell’Inter.

Fabregas, riconoscendo la netta superiorità dei nerazzurri, ha parlato di gol subiti in contropiede dalla squadra più forte in Europa in transizione. L’Inter è tornata ingiocabile per una sera perché, conoscendo le caratteristiche del Como, ha prestato più attenzione alla fase di non possesso alzando il livello medio della sua concentrazione. E, sfruttando l’insolita imprecisione nella trasmissione della palla dei comaschi, ha indirizzato subito la partita per poi controllarla a piacimento. Tutto il contrario di quanto successo contro il Milan, in una partita in cui ha pagato dazio andando sotto di due reti per un uno contro uno perso e una palla inattiva letta male. Al di là dell’aspetto mentale - meglio andare in vantaggio che dover recuperare - è all’assetto tattico che bisogna guardare se si vuole comprendere perché l’Inter sia riuscita a ribaltare in così poco tempo un trend che stava diventando pericoloso a livello difensivo. Dopo la sosta vedremo se ‘resisterà’ questa nuova versione dell’Inter, che per ora ha solo due partite ‘di vita’. Il test più decisivo per scoprirlo si verificherebbe con il vecchio scenario: la gestione di una situazione di svantaggio.