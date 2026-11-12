"Se l’Inter fa l’Inter, è fuori concorso per la Serie A". E’ il concetto che, bene o male, hanno espresso praticamente tutti i critici e gli analisti dopo la prova convincente dei campioni d’Italia contro il Como, il cui status era stato elevato mediaticamente prima di domenica al rango di candidato scudetto per via di quel 9-1 imposto al Lens con cui la squadra di Cesc Fabregas ha scritto una pagina di storia della Champions League.
"Quale fenomeno Como?", si è chiesto Manuel Akanji dal ritiro della Svizzera, tornando sulla gara di San Siro, la quarta vinta dai nerazzurri sulle cinque disputate contro i lariani nelle ultime due stagioni e un pezzetto. Non certo un modo per esaltare la prestazione totale, intesa come completezza nelle due fasi di gioco, della squadra di Cristian Chivu che, forse per la prima volta in stagione, contro un avversario di alta classifica, è riuscita a trovare quell’unità di intenti dal 1’ al 90’ che andava cercando da agosto.
In precedenza, i nerazzurri, intermittenti durante tutte le loro uscite del primo trimestre, avevano bucato due appuntamenti su tutti, perdendo contro Bruges e Milan, oltre a rischiare di rovinare alcuni scontri diretti e altre sfide più abbordabili con qualche falsa partenza di troppo. Dopo lo scivolone tanto inaspettato quanto meritato in Europa contro i belgi, sono arrivate quattro vittorie di fila, tutte sulla distanza: una esondando nel secondo tempo (Bologna), una al cardiopalmo (Fiorentina), l’altra col fiatone (Venezia), senza dimenticare quella di pura voglia contro lo Shakhtar in 10 contro 11. Diversi modi per battere il rivale di turno che fanno della creatura di Chivu un qualcosa di insondabile. In due dei casi appena citati, l’Inter non solo ha rischiato di non vincere ma pure di lasciarci le penne. Cosa che poi si è puntualmente verificata nel derby: 3-1 dopo una performance non all’altezza dell’appuntamento. Si è parlato del solito problema dell’approccio per giustificare i due gol subiti nei primi dieci minuti, ma è una conclusione un po’ semplicistica, come abbiamo già avuto modo di dire in passato. Evidentemente, la squadra rossonera, visto lo score recente, ha delle caratteristiche tecnico-tattiche che l’Inter soffre. E non c’è bisogno di tirare fuori altre teorie che riguardano solo il piano temperamentale per provare a dare una motivazione a tutte le recenti sconfitte nella stracittadina. Altrimenti si potrebbe fare lo stesso per la presunta ‘soggezione’ che il Como prova per l’Inter.
E’ in mezzo a questi due poli che è stata costruita la narrazione sull’Inter negli ultimi giorni, durante i quali c’è chi ha fatto delle vere e proprie capriole sul piano dei giudizi per passare dalla critica più aspra all’elogio più sperticato. E per fortuna che, a metà settimana, almeno c’è stata la convincente affermazione sul campo del Feyenoord. Altrimenti hai voglia a spiegare questa metamorfosi. I giocatori hanno raccontato di essersi parlati nello spogliatoio nei giorni dopo il derby per correggere gli errori commessi, non una novità in questa annata. Solo che, siccome in Italia fa testo solo il risultato, le rimonte avevano mascherato i difetti che poi sono come venuti a galla tutti in una notte. Salvo poi scomparire otto giorni dopo semplicemente perché l’Inter si è mangiata il Como, che ha scoperto il fianco proprio davanti alle armi più affilate dell’Inter.
Fabregas, riconoscendo la netta superiorità dei nerazzurri, ha parlato di gol subiti in contropiede dalla squadra più forte in Europa in transizione. L’Inter è tornata ingiocabile per una sera perché, conoscendo le caratteristiche del Como, ha prestato più attenzione alla fase di non possesso alzando il livello medio della sua concentrazione. E, sfruttando l’insolita imprecisione nella trasmissione della palla dei comaschi, ha indirizzato subito la partita per poi controllarla a piacimento. Tutto il contrario di quanto successo contro il Milan, in una partita in cui ha pagato dazio andando sotto di due reti per un uno contro uno perso e una palla inattiva letta male. Al di là dell’aspetto mentale - meglio andare in vantaggio che dover recuperare - è all’assetto tattico che bisogna guardare se si vuole comprendere perché l’Inter sia riuscita a ribaltare in così poco tempo un trend che stava diventando pericoloso a livello difensivo. Dopo la sosta vedremo se ‘resisterà’ questa nuova versione dell’Inter, che per ora ha solo due partite ‘di vita’. Il test più decisivo per scoprirlo si verificherebbe con il vecchio scenario: la gestione di una situazione di svantaggio.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 A giugno torna il 'Festival della Serie A', De Siervo: "Vogliamo incontrare i tifosi senza filtri"
- 23:30 A San Siro sei su sei... ma in trasferta quest'Inter può migliorare
- 23:15 Mancini: "Contro la Francia voglio un'Italia che giochi senza paura"
- 23:01 fcinStankovic, fa fede il comunicato della Serbia: la data del possibile rientro
- 22:47 Thuram, sei gol e due assist in A. E senza Lautaro è... stakanovista
- 22:33 Candela: "Scudetto? Inter più forte, ma la Roma se la giocherà fino alla fine"
- 22:18 Sky - Thuram, pericolo scampato: Chivu spera di riaverlo in gruppo con Lautaro prima di Atalanta-Inter
- 22:03 Lazio capolista e difesa top della A: i numeri a confronto con l'Inter
- 21:49 Tafaj (CT Albania U19) a FcIN: "Vukaj ha qualità, felice che giochi nell'Inter"
- 21:35 Behrami: "Inter? Se si accende, domina il campionato. Su Fabregas..."
- 21:21 Santiago Castro si aggiudica il premio Iliad Goal of the Month di ottobre
- 21:07 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 20:53 Massini: "Nessuna ipotesi di commissariamento per l'AIA"
- 20:43 videoLautaro scalda i motori ad Appiano: mirino su Atalanta-Inter
- 20:30 Zidane: "Thuram acciaccato, ho apprezzato la sua scelta di venire lo stesso. Diouf..."
- 20:24 Upamecano: "Pio Esposito ottimo giocatore, all'andata non è stato semplice marcarlo"
- 20:10 Francia, Zidane: "Mbappé salta la gara con l'Italia, non lo rischieremo"
- 19:56 Napoli, Manna: "Contro le big prestazioni importanti, ma i dettagli..."
- 19:42 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:28 Mancini: "Barella? Con il Como ottima partita. Dimarco e Bastoni a loro agio a 4"
- 19:14 Akanji: "Post-derby, ecco cosa ci siamo detti. Fenomeno Como? Lo abbiamo sempre battuto"
- 19:00 Rivivi la diretta! RINNOVI da CHIUDERE e il MERCATO di GENNAIO, quali sono i PIANI dell'INTER? E intanto OAKTREE...
- 18:43 Adani: "Bastoni può giocare da centrale difensivo, contro il Como non ha sofferto Douvikas"
- 18:29 Fabiani, DS Lazio: "Frattesi? No, è un altro il colpo di cui vado più fiero"
- 18:15 L'Atalanta contro il trend negativo: in casa non supera l'Inter da 8 anni
- 18:01 Nuovo stadio Cagliari, indetta la gara d'appalto. Giulini: "Passo decisivo"
- 17:47 Hernanes: "L'Inter ha acceso il motore contro il Como. Malen o Lautaro? Io scelgo..."
- 17:30 L'ass. Cosenza: "A Milano fibrillazioni sul Meazza, Napoli non ha problemi"
- 17:15 Gnonto: "Lasciare l'Inter fu una scelta facile per me"
- 17:00 Sky - Italia-Francia, tre interisti dal 1': dubbio Dimarco
- 16:46 Campione d'inverno, Inter favorita in lavagna ma occhio alla corsa Lazio
- 16:32 Ambrosini: "Derby con il Milan nato male per colpa delle scelte nerazzurre"
- 16:17 Brasile, Ancelotti delinea l'11 per il Giappone: non c'è Carlos Augusto
- 16:07 Sky - Conferme su Thuram: è un semplice affaticamento muscolare
- 16:04 Domenica Inter-Juventus femminile, ingresso gratuito al Breda
- 15:49 Festival della Serie A a Parma fino al 2029: l'annuncio della Lega Calcio
- 15:35 Delio Rossi: "Lazio sorpresa. Cristante? Meglio Barella"
- 15:20 Domani Italia-Francia, bella quota per il gol di Pio Esposito
- 15:07 Milan, Diego Moreira: "Decisivo nel derby anche grazie ai compagni"
- 14:53 Inghilterra, niente Croazia per Spence. Tuchel: "L'idea è averlo con la Spagna"
- 14:50 Jeglertz (all. ManCity Women): "Ci divertiamo a giocare, così è più facile vincere"
- 14:36 Ferrara: "Chivu guida l'Inter, la più forte. Ma vincere non è mai scontato"
- 14:22 Francia, problemi per Mbappé: a rischio la sfida con l'Italia
- 14:07 Inghilterra, Spence e Konsa lavorano a parte: in dubbio per la Croazia
- 13:53 Ranocchia: "Inter forte, partitone contro il Como. Ecco chi comprerei"
- 13:38 Nuova Coppa Italia a 72, come cambierebbe il format del torneo
- 13:24 Lega Serie A premiata ai SFS Awards per il progetto 'Haier-Cam'
- 13:10 Il River Plate pianifica il mercato del 2027: tra gli obiettivi c'è Palacios
- 12:56 Svizzera, Nyakossi: "Giocavo con Akanji a FIFA, ora mi alleno con lui"
- 12:41 La fascia, Embolo, gli innesti francofoni: capitan Akanji dice la sua
- 12:38 QS - Palestra (forse) giocherà nello stadio che poteva essere suo
- 12:24 Il monito di Sala: "Su San Siro non intendo avere ripensamenti"
- 12:11 L'Equipe - Mbappé, pesa l'assenza di Thuram nello spogliatoio
- 12:00 videoINTERMERIA: BONNY, THURAM e STANKOVIC ko! Sempre tra color che son sospesi...
- 11:55 Pavoletti: "Inter, ambizioni e struttura: Chivu ha i più forti per distacco"
- 11:43 TS - Rinnovo Carlos Augusto, fumata nera: l'agente spara alto
- 11:30 Ranocchia: "Ero capitano dell'Inter, sono diventato un bersaglio. Ho visto il buio"
- 11:16 Il Sole 24Ore - L'America bussa per le quote dell'Inter, no da Oaktree: il punto
- 11:02 Corsera - Inter, emergenza in attacco. E alla ripresa sarà tour de force
- 10:48 CdS - Pio Esposito titolare con la Francia: va a caccia di un altro record
- 10:34 TS - Allarme attacco, si cambia modulo? Riflessioni anche in vista di gennaio
- 10:20 CdS - Atalanta-Inter, cautela anche per Lautaro e Thuram: chi gioca davanti?
- 09:52 Ludi, ds Como: "Inter, che approccio. Faremo tesoro, ma..."
- 09:38 GdS - Atalanta-Inter, Raspadori al lavoro per il rientro: ecco dove potrebbe giocare
- 09:24 Valle: "Inter-Como? Pressione e contropiede, ci siamo sentiti impotenti"
- 09:10 GdS - Lautaro in gruppo da lunedì. Anche Stones e Jones ad Appiano: il punto
- 08:56 GdS - Stankovic ko, ma Chivu ha già in calendario quando farlo giocare
- 08:42 Capello: "Mercato Inter? Ecco chi prenderei. Ma il prossimo acquisto è già in casa"
- 08:28 Radu: "L'Inter dia fiducia a Martinez e Chivu. Errore a Bologna formativo: sognavo i nerazzurri, ma..."