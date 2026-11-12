L'Italia ritrova una notte da ricordare e supera 3-1 la Francia a San Siro, conquistando il primo posto nel girone di Nations League. Protagonista assoluto l'interista Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta, mentre Frattesi firma il gol del sorpasso. La partita comincia in salita per gli azzurri. Al 10' Donnarumma sbaglia il rilancio, regalando a Olise il pallone del vantaggio francese. La squadra di Zidane mantiene il controllo del gioco, ma l'Italia trova il pareggio grazie a Cambiaghi, che serve Pio Esposito: l'attaccante dell'Inter anticipa Upamecano e batte Maignan. Prima dell'intervallo, Barcola colpisce il palo, sfiorando il nuovo vantaggio ospite.

Frattesi completa la rimonta, Pio Esposito chiude i conti

Nella ripresa la Francia continua a rendersi pericolosa con Cherki, fermato anche da un intervento di Donnarumma che devia il pallone sul palo. L'Italia reagisce e conquista un rigore con Cambiaghi, atterrato da Malo Gusto. Sebastiano Esposito, però, fallisce dal dischetto. La svolta arriva poco dopo: Dimarco serve Frattesi, che realizza il 2-1. Nel finale Vergara conquista un altro penalty, trasformato da Pio Esposito per il definitivo 3-1. Il centravanti nerazzurro sale così a nove reti in Nazionale, eguagliando il bottino di Francesco Totti. San Siro applaude, mentre l'Italia di Mancini ritrova entusiasmo e fiducia.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 22:42
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture