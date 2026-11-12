Pio Esposito parte dai 9 gol in 14 presenze in azzurro nella sua analisi post gara alla Rai: "Numeri che mi fanno felice perché è una maglia veramente molto importante, la maglia con cui giochiamo da piccoli e il sogno di tutti. E' sempre un onore indossarla e bisogna sempre meritarsela, sono contento che stiamo facendo bene. Il mio rigore? C'era una responsabilità in più, far dimenticare l'errore di mio fratello perché è stata dura anche per me vederlo sbagliare e sono contento di averla chiusa anche per lui. Il primo rigore? Sul foglio c'eravamo tutti e due, aveva tante realizzazioni su rigore, sa calciarli, può sbagliare chiunque ed è andata così.

Il rigore sbagliato con la Bosnia? Quando sono andato sul dischetto l'ultimo ricordo era quello ma non posso nascondermi tutta la vita per un rigore, i rigosi si calciano, si sbagliano, bisogna avere il coraggio di tirarli. Stiamo lavorando con calma, da quando è arrivato il mister abbiamo fatto la prima col Belgio in rodaggio, dalla seconda abbiamo cominciato a fare belle cose, siamo un gruppo giovane con alcuni esperti, con entusiasmo, ci vuole tempo ma bisogna continuare con questo entusiasmo che è fondamentale".