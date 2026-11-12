L'Italia si prepara ad affrontare la Francia in Nations League, in una sfida che metterà alla prova soprattutto la tenuta difensiva degli azzurri. A pochi minuti dal calcio d'inizio, Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle difficoltà dell'incontro e sull'entusiasmo per la sua nuova esperienza in Nazionale. "Una bellissima partita, affrontiamo una grande squadra in uno stadio bellissimo quindi daremo sicuramente il massimo", ha dichiarato il centrale giallorosso.

Ghilardi sulla Francia: "Davanti hanno tutte stelle, ma crediamo nelle nostre qualità"

Il difensore ha poi sottolineato il valore della selezione francese, ricca di individualità importanti soprattutto nel reparto offensivo. Un avversario che richiederà grande concentrazione, senza però rinunciare alla fiducia nei propri mezzi.

"Loro sono tutti grandi giocatori, ma noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre qualità. Ovviamente servirà attenzione al loro reparto offensivo perché sono tutte stelle", ha spiegato. Ghilardi ha infine parlato del proprio percorso in azzurro, alla seconda convocazione con la Nazionale maggiore, evidenziando la qualità dei tanti giovani presenti nel gruppo di Roberto Mancini. "Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità".