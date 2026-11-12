Marcus Thuram non era oggi in campo né in panchina con la Francia nella gara persa per 3-1 contro l’Italia. Il calciatore ha rimediato un affaticamento muscolare che gli è valso il ritorno anticipato ad Appiano Gentile. Il francese era comunque in tribuna oggi dove ha guardato la partita assieme al compagno di Nazionale Kylian Mbappé. Intercettato mentre lasciava San Siro, Thuram ha risposto a una domanda sul suo stato di salute: “Come stai?”, gli viene chiesto. Cenno con la testa del calciatore a dimostrare che non si tratta di nulla di grave.

️Thuram lascia San Siro dopo Italia-Francia. “Marcus come stai?” e quel piccolo cenno con la testa… ️ https://t.co/Su8OIywPKm — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 12, 2026