Se molti giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, la testa di Cristian Chivu è già rivolta al 22 novembre quando l'Inter sarà impegnata a Bergamo contro l'Atalanta per la ripresa del campionato dopo la sosta. Oggi, giornata di pioggia su Milano e dintorni, la squadra si allenerà al training centre di Appiano Gentile e lo farà anche domani come da programma.

Weekend di riposo

Per sabato e domenica invece, riporta la Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha concesso ai propri calciatori due giorni di riposo. Nel frattempo, Marcus Thuram, Ange Bonny e Aleksandar Stankovic, già rientrati dai rispettivi ritiri, proseguono le terapie del caso mentre Lautaro Martinez sta lavorando per trovare la migliore condizione fisica in vista del ritorno in campo, previssto proprio alla New Balance Arena.