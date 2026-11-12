Giocare tra le mura amiche è sempre meglio che in trasferta, soprattutto quando c'è uno stadio di quasi 80 mila persone che ti supporta. Per quattro giocatori dell'Inter, stasera, è stato così pur indossando diversi colori, quelli azzurri della Nazionale. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Pio Esposito sono stati schierati dall'inizio dal CT Roberto Mancini, mentre Federico Dimarco è subentrato nella ripresa. Zinedine Zidane ha lasciato in panchina Andy Diouf, concedendogli circa 15 minuti a risultato già indirizzato. Ecco, nello specifico, com'è andata la serata dei (ner)azzurri.

BARELLA 7 - Proposto sul centro-sinistra, che non è proprio la sua riserva di caccia ma sa adattarsi. Si abbassa spesso per farsi consegnare il pallone da Donnarumma e avviare l'azione, poco dopo è il più alto tra i centrocampisti a pressare. Si propone con continuità in soccorso dei compagni quando il pallone scotta e mostra la disinvoltura dei grandi appuntamenti. Aumenta i giri con il trascorrere dei minuti, mentre gli altri stanno calando. Esce tra gli applausi al 90' dopo aver dato tutto.

BASTONI 7 - Sorpreso dal pasticcio di Donnarumma, viene preso d'infilata da Olise che lo salta a modo suo e firma la rete del vantaggio. Un intoppo che non lo scompone, anche perché non può permettersi di rimuginare visto che in certi frangenti le maglie bianche arrivano da tutte le parti. Non essendoci una punta da marcare, la sua mansione è soprattutto leggere in anticipo le destinazioni dei palloni che transitano in area. Decisiva una chiusura su Cherki che cincischia troppo, nel finale si toglie lo sfizio di partire palla al piede verso la libertà.

DIMARCO 6,5 - Entra al 62' e letteralmente il primo pallone che tocca lo mette sul sinistro di Frattesi per il gol del 2-1. Una connection già vista in questo stadio più volte. Gioca esterno alto in un 4-4-2 equilibrato e si gode l'opportunità di dedicarsi alla fase offensiva, sforzandosi con piacere anche in quella difensiva. Mancini con lui si gioca il jolly nel momento chiave.

ESPOSITO 8 - Giganteggia come la Tour Eiffel nel cuore della Francia. Dopo appena un minuto Upamecano, che ne ha tessuto le lodi ricordando la partita d'andata, gli fa sentire la presenza in modo rude. Una decina di minuti dopo costringe Jacquet a sacrificare un cartellino giallo per fermarlo. Le maniere forti non lo intimoriscono, anzi lo caricano ulteriormente. E non è un caso se sia lui a battere due volte Maignan in un mini-derby a San Siro, la seconda dal dischetto per riscattare l'onore di famiglia. In area di rigore è un enigma per i transalpini, gli azzurri si rifugiano in lui nei momenti di sofferenza per alleggerire la pressione e la punta è bravissima anche nella pulizia dei palloni sporchi. Nono gol in 14 presenze con la Nazionale. Come direbbe oggi Giosuè Carducci, 'T'amo Pio Esposito'.

DIOUF SV - Entra al minuto 77, assieme ad altri tre compagni di squadra in un contesto in cui Zidane, sul 3-1, probabilmente dà la partita per persa. Ha poco tempo per lasciare il segno, di lui si ricorda soprattutto un cross basso liberato con difficoltà dalla difesa azzurra. La prestazione di Truffert alla fine della fiera lo fa rimpiangere.